Складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra показали на фото

В сети появились первые фотографии складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по всему, новинка сохранит привычный дизайн с горизонтально ориентированной основной камерой и вырезом по центру дисплея для фронтальной камеры. Также источники сообщают о 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, синей, оранжевой и зелёной расцветках корпуса. Релиз Motorola Razr 50 Ultra ожидается в июне этого года.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Motorola Razr 40 Ultra оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,9-дюймовым гибким pOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 22:9, кадровой частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+, 3,6-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 5 Вт соответственно.