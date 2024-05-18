Складной смартфон Motorola Razr 50 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles поделилось качественными изображениями складных смартфонов Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra, которые еще не были представлены официально. Базовой модели приписывают наличие 6,9-дюймового POLED-экрана с разрешением 1080:2640 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 3,63-дюймового внешнего POLED-дисплея, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 13 Мп, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300X, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, корпуса толщиной 7,2 мм и массой 188 граммов, а также батареи ёмкостью 4200 мАч.

Старшая модель будет отличаться производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, 4,0-дюймовым внешним экраном, основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.