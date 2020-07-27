Складной смартфон Motorola Razr 5G показали на фото

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился первым изображением смартфона Motorola Razr 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат с кодовым наименованием Razr Odyssey почти не будет отличаться от оригинальной модели в плане дизайна, но получит новую платформу Snapdragon 765G, 256 ГБ флеш-памяти, поддержку eSIM и 48-Мп основную камеру.

Напомним, что Motorola Razr оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.