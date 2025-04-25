Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra оценен в $1300

Компания Motorola объявила цену на представленный вчера складной смартфон Razr 60 Ultra. Флагман обойдется в солидные 1300 долларов. Новинку оснастили 7-дюймовым гибким LTPO pOLED-дисплеем с разрешением 1224:2992 точек, адаптивной кадровой частотой 1-165 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, внешним 4-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1272:1080 точек, частотой обновления 1-165 Гц LPTO, яркостью 3000 нит и керамическим защитным стеклом Gorilla Glass, топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 68-Вт и 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, усиленным титаном шарниром и разной отделкой тыльной панели, включая дерево и алькантару.

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