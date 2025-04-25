Складной смартфон Motorola Razr 60 оценили в 800 евро

Компания Motorola представила складной смартфон Razr 60, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400X с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения.

Новинка также получила 6,96-дюймовый внутренний экран pOLED LTPO с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешний 3,63-дюймовый дисплей pOLED с разрешением 1056:1066 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическую стабилизацию) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP48. Цена смартфона составляет 800 евро.