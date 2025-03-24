Складной смартфон Motorola Razr 60 засветился на фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и характеристики складных смартфонов Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra, официальный релиз которых ожидается во втором квартале этого года. Итак, старшая модель получит аккумулятор ёмкостью 4275 мАч, 6,96-дюймовый гибкий OLED-дисплей с разрешением 2992:1224 пикселей, фронтальную камеру на 50 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп, а также корпус толщиной 7,29 мм и массой 199 граммов. Более доступный Motorola Razr 60 оснастят батареей ёмкостью 4275 мАч. Остальные подробности о нем не раскрываются.