Складной смартфон Nubia Flip 5G оценили в 600 долларов

Компания ZTE представила в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2024 компактный складной смартфон Nubia Flip 5G. Новинку оснастили 6,9-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 1188:2790 точек и кадровой частотой 120 Гц, внешним 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, на котором отображается картинка с фронтальной камеры, погода, управление музыкой и прочие функции, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки и ресурсом шарнира на 200 000 складываний. Цена смартфона составляет 600 долларов.

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