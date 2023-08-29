Складной смартфон OPPO Find N3 Flip оценен в $930

Компания OPPO пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Find N3 Flip, которая появится в продаже 8 сентября по цене в 930 и 1040 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили новым сверхлегким и прочным шарниром Seiko с ресурсом в 600 тысяч складываний, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и яркостью 1600 нит, 3,26-дюймовым 60-Гц внешним дисплеем с разрешением 720:382 пикселей и яркостью 900 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой 44-Вт быстрой зарядки.