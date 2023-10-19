Складной смартфон OPPO Find N3 оценен в $1365

Китайский производитель OPPO пополнил ассортимент складных смартфонов моделью OPPO Find N3, которая появится в китайской продаже 27 октября по цене в 1365 и 1775 долларов за версии с 12/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили корпусом толщиной в разложенном состоянии 5,8 мм и в сложенном 11,7 мм, массой 245 граммов для стеклянной версии и 239 граммов для кожаной, 7,8-дюймовым складным OLED-экраном LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешение 2484:1116 пикселей, такой же яркостью и частотой обновления, а также керамическим стеклом, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор Sony LYT-T808 размером 1/1,43 дюйма), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 20 Мп, батареей ёмкостью 4805 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.