Складной смартфон OPPO Find N5 оценили в 1875 долларов

Компания OPPO представила флагманский складной смартфон Find N5, который может похвастаться шарниром из титана flexion. Он тоньше и прочнее по сравнению с предыдущим поколением на 26% и 36% соответственно. Самое же главное, это отсутствие складки посередине экрана.

Смартфон также оснастили 8,12-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QXGA+, частотой обновления LTPO 1-120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит и поддержкой стилуса, внешним 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и яркостью 2450 нит, толщиной в разложенном состоянии 4,21 мм и в сложенном 8,93 мм, массой 229 граммов, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 8 Мп, кремниево-углеродной батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой в соответствии со степенями IPX6, IPX8 и IPX9. Цена смартфона на дебютном сингапурском рынке составляет эквивалент 1875 долларов.