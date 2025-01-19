Складной смартфон OPPO Find N5 засветился на фото

В сети появились первые фотографии складного смартфона OPPO Find N5, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. На снимках грядущую новинку сравнивают с обычным смартфоном OPPO Find X8 c толщиной корпуса 7,9 мм. Ранее производитель заявил, что смартфон станет самым тонкой складной моделью на рынке. Сейчас это звание удерживает Honor Magic V3 с толщиной 9,2 мм.

По предварительным данным, аппарат получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, поддержку беспроводной зарядки, тыльную камеру с 50-Мп перископным модулем, защиту от падений, защиту от воды (IPX8) и предустановленную оболочку ColorOS 15 на базе ОС Android 15.

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