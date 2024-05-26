Складной смартфон OnePlus Open 2 выйдет в начале 2025 года

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о складном смартфоне OnePlus Open 2. Утверждается, что аппарат выйдет не раньше первого квартала следующего года. Аппарат получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (еще не представлена), обновленный шарнир для менее заметной складки и более тонкий корпус. Некоторые информаторы считают, что OnePlus Open 2 окажется глобальной версией OPPO Find N4 (или OPPO Find N5).

Напомним, что оцененный от 1800 евро OnePlus Open оснащается 7,8-дюймовым гибким OLED-экраном LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-дисплеем с разрешением 2484:1116 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4805 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.
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