Складной смартфон Oppo Find N оценен в $1200

Компания Oppo пополнила ассортимент складных смартфонов своей первой моделью – Find N. Новинка характеризуется главным гибким 7,1-дюймовым экраном с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения промежутка между двумя половинками, внешним 5,49-дюймовым дисплеем с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенной селфи-камерой с модулями на 32 Мп и 32 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной на 15 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой ColorOS 12 на основе ОС Android 11. Смартфон появится в продаже 23 декабря по цене от 1200 долларов.