Складной смартфон Oppo Find N оценен в $1200

Компания Oppo пополнила ассортимент складных смартфонов своей первой моделью – Find N. Новинка характеризуется главным гибким 7,1-дюймовым экраном с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения промежутка между двумя половинками, внешним 5,49-дюймовым дисплеем с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенной селфи-камерой с модулями на 32 Мп и 32 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной на 15 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой ColorOS 12 на основе ОС Android 11. Смартфон появится в продаже 23 декабря по цене от 1200 долларов.

Комментарии и отзывы Oppo Find N
Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смар…
Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смарИнсайдер с информационного ресурса Ice Universe сообщил, что южнокорейский гигант Samsung работает над но…
Смартфон Vivo iQOO Neo6 получит 120-Гц экран…
Смартфон Vivo iQOO Neo6 получит 120-Гц экранБаза Google Play Console вновь стала источником утечки сведений о еще не представленном официально смартф…
Представлена ​​серия Infinix Note 11 Pro…
Представлена ​​серия Infinix Note 11 ProInfinix представила новое поколение своей серии Note. Как и его предшественник, Infinix Note 10 Pro оснащ…
Новый цветовой вариант Vivo V21 5G Neon Spark…
Новый цветовой вариант Vivo V21 5G Neon SparkVivo V21 был запущен еще в апреле, и это было премиальное предложение компании среднего класса с возможно…
Xiaomi 12 проходит внутреннее тестирование с MIUI 13…
Xiaomi 12 проходит внутреннее тестирование с MIUI 13Новый источник информации рассказал, что Xiaomi в настоящее время тестирует свой флагманский смартфон сле…
Эскизы будущего складного Realme GT 2 Fold…
Эскизы будущего складного Realme GT 2 FoldИсполнительный директор Realme, Мадхав Шет сообщил в прошлом месяце, что в настоящее время компания сосре…
Google выпускает новое обновление для Pixel 6 и Pixel 6 Pro…
Google выпускает новое обновление для Pixel 6 и Pixel 6 ProНеожиданное обновление получают смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Единственное известное изменение в насто…
Тонкий смартфон Xiaomi Civi получит АКБ на 4500 мАч…
Тонкий смартфон Xiaomi Civi получит АКБ на 4500 мАчКомпания Xiaomi объявила о том, что смартфон Civi получит батарею емкостью 4500 мАч. Ранее китайский прои…
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor