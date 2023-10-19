Складной смартфон Oppo Find N3 Flip оценили в 1090 долларов

Компания Oppo представила в Сингапуре международную версию складного смартфона Find N3 Flip, которая была выпущена в Китае еще в прошлом месяце. Итак, новинку оценили в 1090 долларов и 1745 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В Россию смартфон тоже приедет, но цены объявят позже.

Напомним, что Find N3 Flip оснащается новым сверхлегким и прочным шарниром Seiko с ресурсом в 600 тысяч складываний, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и яркостью 1600 нит, 3,26-дюймовым 60-Гц внешним дисплеем с разрешением 720:382 пикселей и яркостью 900 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой 44-Вт быстрой зарядки.