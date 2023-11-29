Складной смартфон Oppo Find N3 выходит в России

Компания Oppo объявила, что складные смартфоны Oppo Find N3 и Find N3 Flip скоро появятся в российской продаже. Уже с 5 декабря новинки будут эксклюзивно доступны у ритейлера «М.Видео». Рекомендованные розничные цены пока не раскрываются.

Напомним, что Oppo Find N3 характеризуется корпусом толщиной в разложенном состоянии 5,8 мм и в сложенном 11,7 мм, 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым внешним 120-Гц OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей и керамическим стеклом, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой разрешением 48 Мп (датчик Sony LYT-T808 формата 1/1,43 дюйма), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 4805 мАч и поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.