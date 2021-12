Компания Samsung начала распространение стабильной версии операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.0 для своего первого гибкого смартфона – Galaxy Fold. Пока апдейт получили пользователи из Франции, но в ближайшие дни обновление доберется и до других стран.

