Складной смартфон Samsung Galaxy Fold уже можно купить

Пару дней назад компания Samsung начала прием предзаказов на складной смартфон Galaxy Fold в США по цене 1980 долларов. Из-за ограниченной первой партии предзаказы принимать перестали, пообещав известить о поступлении следующей партии. Однако вскоре один из пользователей XDA Developers нашел официальную страницу Samsung, где можно заказать смартфон без резерва и ожидания. На сайте предлагается выбрать оператора T-Mobile или AT&T, а также оплату с контрактом на 24 месяца по 82,5 доллара в месяц. Источник утверждает, что у каждого оператора по 4,5 тысячи смартфонов – это и есть вся первая партия для американского рынка. Поставки устройства должны начаться 26 апреля. В Европе в этот день только начнут принимать предзаказы, а розничная продажа стартует 3 мая.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.