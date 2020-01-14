Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip позирует на рендерах

В интернет слили много различной информации о смартфоне Samsung Galaxy Z Flip, который должны анонсировать 11 февраля в Сан-Франциско, а начало продаж новинки запланировано на весну этого года по цене от 1600 до 1750 евро. Качественные изображения и видеоролик демонстрируют дизайн устройства.

Смартфон оснастится 6,7-дюймовым гибким дисплеем с частотой 120 Гц и врезанной 10-Мп селфи-камерой, двойной камерой на 12 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 855, батареей на 900 мАч, фирменной оболочкой One UI 2 на базе Android 10.