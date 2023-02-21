Складной смартфон Vivo X Fold 2 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

В сети появились первые подробности о складном смартфоне Vivo X Fold 2, который придет на смену выпущенному в апреле прошлого года первому поколению. По данным источника, грядущая новинка первой из устройств своего класса получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 4800 мАч, что на 200 мАч и 70 мАч больше, чем у X Fold и X Fold Plus соответственно. Смартфон будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядки мощностью 120 Вт.

Напомним, что представленный прошлой осенью Vivo X Fold+ отличается от X Fold платформой Snapdragon 8+ Gen 1 и проводной зарядкой на 80 Вт вместо Snapdragon 8 Gen 1 и 66-Вт зарядки.