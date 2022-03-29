Складной смартфон Vivo X Fold официально анонсирован

Компания Vivo анонсировала выход складного смартфона Vivo X Fold, полноценная презентация которого состоится 11 апреля. Китайский производитель не только открыл страницу грядущей новинки на своем сайте, но и раскрыл его дизайн. Отметим складывающийся внутрь гибкий дисплей, дополнительный экран с врезанной селфи-камерой и крупный блок основной квадрокамеры.

Что до характеристик, аппарат оснащается внутренним дисплеем AMOLED E5 с разрешением 2K+ и кадровой частотой 120 Гц, топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, внешним 6,53-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

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