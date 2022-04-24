Складной смартфон Vivo X Fold появился в продаже

Компания Vivo дала старт розничным продажам складного смартфона Vivo X Fold, который ранее был раскуплен в рамках предзаказа. Новинка оценена в Китае в 1415 и 1570 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, 8,03-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2160:1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя подэкранными дактилоскопами, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стаблизация), 48-Мп (сверхширик), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (перископный с 5-кратным оптическим зумом и OIS), двумя 16-Мп селфи-камерами, стереодинамиками, разъемом USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort, массой 311 г и предустановленной ОС Android 12 с прошивкой OriginOS.