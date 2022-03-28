Складной смартфон Vivo X Fold получит 12 ГБ ОЗУ

В сети появился постер, посвященный еще не представленным устройствам компании Vivo: планшету Vivo Pad, складному смартфону Vivo X Fold и флагманскому смартфону Vivo X Note. Постер подтверждает дату презентации (11 апреля) и все конфигурации памяти грядущих новинок. Итак, Vivo X Fold выйдет в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Расцветок будет три: синяя, малиновая и оранжевая. Vivo X Note получит модификации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, а также черный, синий и серый цвета корпуса. Vivo Pad предложат в версиях с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, а также в серой и синей расцветках.