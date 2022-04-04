Складной смартфон Vivo X Fold получит 8-дюймовый 120-Гц экран

В сети появился рекламный постер складного смартфона Vivo X Fold, официальный релиз которого запланирован на 11 апреля. Согласно изображению, аппарат получит внешний 6,53-дюймовый экран AMOLED Samsung поколения E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8-дюймовый внутренний дисплей AMOLED Samsung E5, выполненный по технологии LTPO 3.0 с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц.

Также сообщается о топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.1, батарее ёмкостью 4600 мАч, 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядках, предустановленной ОС Android 12, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, основной камерой с 50-Мп модулем на основе сенсора Samsung ISOCELL GN5, 48-Мп сверхширокоугольным модулем, 12-Мп портретным модулем и 60 Мп модулем с телеобъективом.
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