Складной смартфон Vivo X Fold+ представят уже сегодня

Один из руководителей компании Vivo Хуан Тао напомнил, что сегодня будет представлен складной смартфон Vivo X Fold+. По предварительным данным, аппарат получит новый шарнир с фиксацией под углами 30, 90, 120 и 180 градусов, прошедший тест на 300 000 складываний и раскладываний, лучший на рынке дисплей с частотой обновления 120 Гц и 19 сертификатами лаборатории Displaymate A+, топовую камеру с оптикой от Zeiss, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также аккумулятор ёмкостью 4730 мАч.