Складной смартфон Vivo X Fold вошел в книгу рекордов Гиннеса

Компания Vivo отчиталась о том, что её складной смартфон Vivo X Fold попал в книгу рекордов Гиннеса. Рекорд называется «Самая длинная прямая видеотрансляция». В ходе трансляции аппарат непрерывно складывали и раскладывали. Продолжалось это на протяжении 270 часов. Причем трансляция еще продолжается. Самое же интересное, что после 300 тысяч складываний смартфон работает как ни в чем не бывало.

Напомним, что Vivo X Fold оснащается 6,53-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 8,03-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2160:1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя подэкранными сканерами отпечатков пальцев, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стаблизация), 48-Мп (сверхширик), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (перископный с 5-кратным оптическим зумом и OIS), двумя 16-Мп фронтальными камерами, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort, массой 311 г и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS.
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