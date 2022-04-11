Складной смартфон Vivo X Fold заказали 340 000 человек

Сегодня компания Vivo проведет презентацию своего первого складного смартфона Vivo X Fold, а пока на грядущую новинку можно оформить предзаказ. По данным производителя, за небольшой промежуток времени еще не представленный официальной аппарат заказали почти 350 тысяч человек.

По предварительным данным, смартфон получит 7-дюймовый OLED-дисплей Samsung E5 с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN1), 48 Мп (сверхширик с датчиком Sony IMX598), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (телевик на OmniVision OV08A10 с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру на 32 Мп, платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 5000 мАч, 80-Вт быструю зарядку и предустановленную ОС Android 12. Ориентировочная цена версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составляет внушительные 1400 долларов.