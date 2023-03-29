Складной смартфон Vivo X Fold2 получит SoC Snapdragon 8 Gen2

Известный достоверными утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Vivo X Fold2, официальная презентация которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, тыльной камерой с главным модулем на основе сенсора Sony IMX866, поддержкой оптической стабилизации и новым процессором для обработки изображений, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, 8-дюймовым гибким дисплеем Samsung E6 с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Смартфон уже испытали в бенчмарке AnTuTu, где он показал результат в 1318092 балла.

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