Складной смартфон Xiaomi Flip получит SoC Snapdragon 8 Gen 1

В сети появились первые подробности о складном смартфоне Xiaomi Flip, официальный релиз которого ожидается до конца года. Итак, устройству прочат 6,81-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, внешний 1,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением HD, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенную селфи-камеру с главным модулем на 20 Мп, также сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп, батарею ёмкостью 3800 мАч, поддержку быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики Harman Kardon, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и сетей 5G, толщину в сложенном состоянии 15,9 мм, в разложенном – 7,4 мм, а также массу 179 г. Цена на Xiaomi Flip стартует с 1025 долларов.