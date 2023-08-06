Складной смартфон Xiaomi MIX Fold 3 показали на фото

Известный достоверными утечками информатор Panda is Bald опубликовал фотографию складного смартфона Xiaomi MIX Fold 3, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. Отметим прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями и упоминание компании Leica, которая помогает китайцам в создании этой самой камеры. Предполагается, что она будет состоять из главного и широкоугольного модулей, а также камер с оптическим зумом 3,2х и 5х.

Смартфону также приписывают наличие проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, нового шарнира с повышенной защитой от падения, более тонкого и легкого корпуса, а также флагманской 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
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