Складной смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital опубликовало рендеры на основе патента компании Xiaomi, который может вылиться в смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Перед нами складной смартфон с гибким дисплеем и внешним экраном, который сдвигается в духе Xiaomi Mi Mix 3. Напомним, что в прошлом году Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha, но он так и не появился в продаже.

Что до Xiaomi Mi Mix 3, то он все еще доступен для покупки по цене в 44 990 рублей. Аппарат оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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