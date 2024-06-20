Складной смартфон Xiaomi Mix Flip готов к выходу

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что складной смартфон Xiaomi Mix Flip будет официально представлен уже в июле этого года. Устройство оснастят топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750, внешним экраном высокого разрешения с отображением времени, погоды и уведомлений, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 60 Мп (2-кратное оптическое приближение), селфи-камерой на 32 Мп и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.