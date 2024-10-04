Складной смартфон Xiaomi Mix Flip появился в продаже

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам складного смартфона Xiaomi Mix Flip, который оценен в 125 тысяч рублей. Покупатели получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2. Напомним, что новинка оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 14, 6,86-дюймовым гибким экраном LTPO AMOLED с разрешением 2912:1224 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 1392:1208 точек, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 4780 мАч и поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки.