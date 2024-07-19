Складной смартфон Xiaomi Mix Flip удивит набором камер

Уже сегодня вечером состоится презентация складного смартфона Xiaomi Mix Flip, что не мешает инсайдерам и самому производителя раскрывать новые подробности о грядущей новинке. Итак, судя по опубликованным тизерам, аппарат выйдет в черной, белой и фиолетовой расцветках. Xiaomi уже подтвердила наличие флагманского 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятора ёмкостью 4780 мАч и основной камеры с оптикой Leica. Что до последней, то инсайдеры раскопали кое-что интересное. Оказывается, вместо сверхширокоугольного модуля, который встречается в большинстве сдвоенных камер, будет использоваться телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением и светосилой f/2.0. Место главного модуля займет 50-Мп крупный датчик и оптика со светосилой f/1.7.

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