Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 с модельным обозначением 22061218C получил лицензию на доступ к сети. Это подтверждает слухи о том, что аппарат будет представлен уже в следующем месяце. Смартфону прочат 8-дюймовый гибкий дисплей, выполненный по технологии LTPO, с разрешением 2,5К и адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц, 6,5-дюймовый внешний экран, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также многомодульную основную камеру, которая создается в сотрудничестве с компанией Leica. Судя по всему, нас ждет камера, как в смартфонах Xiaomi 12S.