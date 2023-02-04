Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 может выйти в России

В базе Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, который вышел в Китае еще летом прошлого года. При этом, сама Xiaomi не заявляла о глобальном релизе устройства. Есть вероятность, что международную версию могут представить на грядущей выставке MWC 2023.

Напомним, что смартфон характеризуется толщиной в разложенном состоянии всего 5,4 мм, в сложенном – 11,4 мм, массой 262 г, складным 8,02-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и автоматической частотой обновления от 1 до 120 Гц, внешним 6,56-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 c с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), а также селфи-камерой на 20 Мп.
Redmi Note 8 Pro больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi объявила, что выпущенные в 2019 году смартфоны Mi Note 10, Mi Note 10 Pro (известен также…
Realme 10 Pro скоро выйдет в России …
Компания Realme раскрыла дату российского дебюта смартфонов «Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+, которые были…
Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S23…
В сети появилась информация о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, официальный релиз которы…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц…
Мы уже успели ознакомиться со всеми смартфонами серии 9, кроме одной модели — realme 9 5G. Сейчас наши ру…
Vivo X90 Pro+ получил лучшие камеры на рынке…
Как и сообщали инсайдеры, смартфон Vivo X90 Pro+ получил достаточно интересную систему камер, которая обл…
iQOO Neo7 Racing Edition стал доступен для предзаказа…
Популярная китайская площадка JD.com начала прием предзаказов на смартфон iQOO Neo7 Racing Edition, офици…
iPhone 14 производят с задержкой в 37 дней…
Если вы хоть немного следите за новостями на просторах интернета, то знаете, что иногда пользователям при…
Смартфон iQOO 11 получит важное обновление …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями грядущего обновления для смартфона i…
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor