Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 раскупили за 5 минут

Компания Xiaomi похвасталась успехами появившегося сегодня в розничной продаже складного смартфона Xiaomi Mix Fold 2. Утверждается, что первую партию новинки раскупили всего за пять минут после старта продаж. Такой ажиотаж совсем не удивляет, ведь новинка может похвастаться рекордно тонким корпусом в разложенном состоянии (всего 5,4 мм), прочным фирменным шарниром, ультратонким гибким стеклом UTG толщиной 0,03 мм, почти незаметной складной гибкого экрана и производительной начинкой. И все это за 1335 долларов, в то время как главный конкурент Samsung Galaxy Z Fold 4 стоит 1800 долларов. Помимо Xiaomi Mix Fold 2 сегодня в продаже появился и другой потенциальный хит Redmi K50 Extreme Edition.