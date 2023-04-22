Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 получит защиту от воды

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 3, который еще не был представлен официально. По данным источника, грядущая новинка получит новые для сегмента складных смартфонов особенности. Речь идет о защите от воды и перископном модуле основной камеры. Ранее были выпущены Vivo X Fold и Fold+ с перископными камерами, но без защиты от воды. Xiaomi Mix Fold 3 также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Напомним, что в состав тройной камеры в Mix Fold 2 входят модулями с разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив).

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