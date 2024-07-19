Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 оценили в 1240 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mix Fold 4, которая получила корпус из углеродного волокна T800H с толщиной 9,47 мм в сложенном виде и 4,59 мм в разложенном, а также массой 226 граммов.

Новинка также характеризуется 7,98-дюймовым гибким дисплеем Samsung E7 с разрешением 2488:2244 точек, частотой обновления LTPO 120 Гц, глобальной яркостью 1700 нит и пиковой 3000 нит, внешним 6,56-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 точек и защитным стеклом Dragon Crystal, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флэш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения на 11912 мм², основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Hunter 800), 12 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив) и 10-Мп (ультрателеобъектив), поддержкой спутниковой связи, адаптером Wi-Fi 7, поддержкой 5G-A, водонепроницаемостью в соответствии со степенью IPX8, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 14. Смартфон оценен в 1240, 1375 и 1515 долларов за версии с 12 /256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.