Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 получит шесть камер

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма), 13 Мп (датчик OV13B на 1/3 дюйма), 60 Мп (OV60A (1/2,8 дюйма и 2-кратный оптический зум), 10 Мп (перископный модуль на базе сенсора Samsung S5K3K1 (1/3,94 дюйма), сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 16 Мп (OmniVision OV16F), флагманской однокристальной системой нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и батареей ёмкостью 5000 мАч.