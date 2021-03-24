Складной смартфон Xiaomi готовится к релизу

Xiaomi уже запланировала мероприятие по запуску нового продукта 2021 года на 29 марта, и компания подтвердила, что на этом же мероприятии будет показывать не только смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Компания также выпустит свой новый Mi Notebook Pro 29 марта, и, если верить последним отчетам инсайдеров, складной смартфон от Xiaomi также может дебютировать в тот же день. В информации инсайдеров утверждается, что складной смартфон Xiaomi уже прошел процесс сертификации, а это означает, что запуск телефона неизбежен. Учитывая, что 29 марта состоится большое мероприятие по запуску различных значимых устройств компании, презентация складного устройства может произойти в тот же день. К сожалению, точной информации о характеристиках смартфона нет.