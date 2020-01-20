Складной смартфон от OnePlus появится еще не скоро

Компания OnePlus не готова выпустить складной телефон в ближайшее время.

Генеральный директор Пит Лау утверждает, что недостатки современного состояния техники перевешивают преимущества или ценность складных телефонов. OnePlus будет рассматривать возможность складывания телефона только тогда, когда технология способна гарантировать, что сгибы «действительно четкие» и «не воздействуют на экран».

Лау считает, что сгиб до сих пор не является чистой складкой до такой степени, которую он хотел бы получить в своем продукте. Кроме того, пластичный материал складного экрана более уязвим к царапинам, чем стекло.