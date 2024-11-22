Складной телефон HMD Icon Flip 1 готов к выходу

Сетевой информатор Smashx_60 поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках кнопочного складного телефона HMD Icon Flip 1, который будет представлен в ближайшее время. По данным источника, аппарат оснастят 2,8-дюймовым внутренним дисплеем, 1,7-дюймовым внешним экраном, одноядерным процессором Unisoc T127 с тактовой частотой 1 Гц и модемом для сотовых сетей LTE, батареей ёмкостью 1500 мАч, 48 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, камерой разрешением 2 Мп, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездом и операционной системой S30+ «из коробки». Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.