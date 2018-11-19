Складной телефон Huawei может быть представлен на MWC 2019

Huawei готовится к официальному объявлению своего складного телефона на Mobile World Congress (MWC) 2019 года. Это будет уже третий девайс такого рода. Ранее компания Rouyu Technology представила FlexPai, затем был анонс Samsung Galaxy F. Huawei завершила разработку своего 5G складного телефона. Huawei уже продемонстрировала готовый продукт для высокопоставленных руководителей корейских телекоммуникационных компаний. Складной телефон, как говорят, готов к официальному запуску на MWC 2019 в феврале.

По слухам, складной телефон оснащен 8-дюймовым дисплеем, изготовленным BOE. Он также может использовать сложенный пользовательский интерфейс телефона, разработанный Google.