Складной телефон Surface от Microsoft

Microsoft вернулась на рынок смартфонов, представив модель с двумя экранами. Вместо ОС Windows, Microsoft будет использовать платформу Android.

Surface Duo оснащен двойными 5,6 дюймовыми дисплеями с шарниром в 360 градусов посередине. Можно сложить оба экрана и получить маленький планшет, что позволит увеличить производительность и многозадачность в использовании устройства. В сложенном состоянии вы получите 8,3 дюймовый планшет.

Каждый дисплей может использовать для запуска отдельных приложений. Какая версия Android будет установлена не известно, но будет использована новая версия Microsoft Launcher, которая доступна в Google Play Store.