Складной телефон Xiaomi будет стоить $999

Представленные складные смартфоны Samsung и Huawei имеют разный дизайн, но у них есть одна общая черта - высокая цена. Samsung Galaxy Fold обойдется в $1 980, в то время как стоимость Huawei Mate X составляет около $2600.

Устройство Xiaomi будет стоить $999 и появится уже во втором квартале этого года. Впервые он будет запущен в Китае, за которым последуют отдельные запуски на мировом рынке. Xiaomi Mi Fold / Flex будет использовать OLED-дисплеи, изготовленные по технологии Visionox, в соответствии с ее требованиями. Еще неизвестно, будут ли они так же хороши, как панели OLED на Galaxy Fold и Mate X. Он также будет поставляться с флагманским Snapdragon 855 SoC и оперативной памятью до 10 ГБ.