Сколько OnePlus зарабатывает на смартфонах OnePlus 7 Pro

Специалисты подсчитали себестоимость смартфона, то есть общую стоимость всех его комплектующих. Но в эту сумму не входят затраты на разработку, транспортировку и продвижение устройства. Самый дорогой компонент — это AMOLED-дисплей, который производит Samsung. Его стоимость $80. Чуть меньше — $70 — стоит процессор Qualcomm Snapdragon 855. Тройная камера обходится в $27,29, 6 ГБ оперативной памяти — $26, 128 ГБ флэш-памяти — еще $20.

В результате себестоимость OnePlus 7 Pro составила $324,21. В магазинах за версию с 6/128 ГБ памяти просят вдвое больше — $669.