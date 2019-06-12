Сколько будет стоить флагманская линейка смартфонов Samsung Galaxy Note 10

В сети уже неоднократно появлялись подробности о флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy Note 10. Сейчас издание Slashgear рассказало приблизительную стоимость устройств и некоторую информацию о дисплее.

Согласно источнику близкому с планами компании, стартовая цена Galaxy Note 10 будет начинаться от $1100-1200. В отчёте не говорится о какой конкретно модели идёт речь. Возможно, это стоимость обычного Note 10, а вот удешевлённая модель Note 10e, которой приписываю компактные размеры и проще характеристики, обойдётся покупателям дешевле. Кроме цены источник также рассказал, что вся новая линейка смартфонов получит дисплей с вырезом в экране для камеры (Infinity-O). К сожалению, инженерам Samsung пока не удалось сделать её невидимой, зато получилось уменьшить диаметр отверстия. Так что оно будет меньше такового в Galaxy S10. Напомним, по слухам, новый фаблет выйдет в четырёх версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев, аккумуляторами, поддержкой 5G и, возможно, модулями камер. Новинки получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9825, 8/10/12 ГБ ОЗУ и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой. Устройствам также приписывают быструю зарядку с мощностью в 45 Вт.