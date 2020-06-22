Скоро Apple представит iOS 14

Длительное время пользователи со всего мира ожидали, что же покажет компания Apple на своем мероприятии. Теперь инсайдеры, когда до самого мероприятия осталось вовсе немного часов, решили рассказать все детали, предоставив пользователям больше ценных данных. Оказалось, что производитель на Apple WWDC покажет не только компьютеры на ARM-процессорах, но и достаточно современную операционную систему iOS 14, плюс массу других сервисов. Пока что у нас нет детальной информации об этом, но она появится уже совсем скоро. Тогда можно будет с уверенностью говорить о каких-либо прорывных проектах компании или о том, что компьютеры на новых процессорах и правда имеют серьезное преимущество по сравнению с потенциальными конкурентами.

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