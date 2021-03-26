SkullCandy Spoke стоят всего 150 долларов

Изначально рынок беспроводных наушников удивлял потенциальных покупателей достаточно высокой стоимостью устройств, но сейчас ситуация изменилась. Например, компания SkullCandy сегодня, 26 марта, представила свои новые наушники Spoke, которые будут продаваться всего за 150 долларов. Стоит отметить что этот производитель достаточно хорошо известен на американском рынке аудиоаппаратуры, и теперь компания решила выйти на рынок Азии, соответственно, вскоре данное устройство вполне может появиться на рынке России. Пока что говорить о примерных сроках поставки именно этой модели рано, но но рано или поздно новые наушники при цене примерно 150-180 долларов вполне можно ожидать на полках розничных магазинов на территории нашей страны.