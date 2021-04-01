Skullcandy Dime TWS запущены в Индии

Американский аудио бренд выпустил в Индии еще один вид TWS наушников под названием Skullcandy Dime.

Skullcandy Dime TWS оснащены 6-миллиметровыми драйверами и подключаются к устройствам через Bluetooth 5.0. Каждый наушник можно использовать отдельно как для прослушивания музыки, так и для звонков.

Кроме того, на каждой вкладыше наушников, есть физическая кнопка для регулировки громкости, переключения треков и приема/отклонения вызовов.

Время автономной работы TWS наушников Skullcandy Dime составляет всего 3,5 часа на одной зарядке и дополнительных 8,5 часов от зарядного футляра. Следовательно, пользователи могут получить только до 12 часов автономной работы. Ещё не менее важное, наушники обладают водонепроницаемостью IPX4 и поставляются с ушными вкладышами S, M и L и кабелем MicroUSB.

Розничная цена беспроводных наушников Skullcandy Dime в Индии составляет 31 долларов США и поставки начнутся с 4 апреля.
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